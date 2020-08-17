65 yaş üstünün AVM ve pazar alanlarına girişleri de yasaklandı - Son Dakika

65 yaş üstünün AVM ve pazar alanlarına girişleri de yasaklandı

Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı.

65 yaş üstünün AVM ve pazar alanlarına girişleri de yasaklandı, System.String[]

Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı. Bursa'da, korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra, AVM ve pazar alanları girişleri yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu. Açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.08.2020 tarih ve 117 sayılı kararı ile aldığı kararı açıkladı.

İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih 13102 sayılı "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" hakkındaki genelgelerine istinaden, İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda;

"1. 15.08.2020 tarih 116 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının iptaline.

2. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına.

3. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına.

4. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına.

5. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlid ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına.

6. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına.

7. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) girişlerinin yasaklanmasına.

8. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına.

9. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulmasına.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - BURSA

Bursa Valiliği, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 65 yaş üstünün AVM ve pazar alanlarına girişleri de yasaklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı! Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü 30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı         
14:17
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı         
13:32
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu         
12:02
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı         
10:49
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi         
08:59
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı         
00:24
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu         
22:29
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı         
21:45
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 17:59:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaş üstünün AVM ve pazar alanlarına girişleri de yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei