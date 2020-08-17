65 yaş üstünün AVM ve pazar alanlarına girişleri de yasaklandı - Son Dakika

Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı. Bursa'da, korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra, AVM ve pazar alanları girişleri yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu. Açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.08.2020 tarih ve 117 sayılı kararı ile aldığı kararı açıkladı.

İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih 13102 sayılı "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" hakkındaki genelgelerine istinaden, İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda;

"1. 15.08.2020 tarih 116 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının iptaline.

2. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına.

3. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına.

4. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına.

5. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlid ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına.

6. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına.

7. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) girişlerinin yasaklanmasına.

8. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına.

9. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulmasına.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - BURSA