65 yaş üzeri kimsesi olmayan vatandaşlar için "Vefa iletişim Merkezi" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş üzeri kimsesi olmayan vatandaşlar için 'Vefa iletişim Merkezi' kuruldu - Son Dakika

65 yaş üzeri kimsesi olmayan vatandaşlar için "Vefa iletişim Merkezi" kuruldu

6 saat önce

Korona virüsü (Covid-19) kapsamında alınan tedbirler ve yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması üzerine evlerinde yalnız yaşayan ya da temel ihtiyaçlarını giderecek kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmet etmek için...

65 yaş üzeri kimsesi olmayan vatandaşlar için

Korona virüsü (Covid-19) kapsamında alınan tedbirler ve yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması üzerine evlerinde yalnız yaşayan ya da temel ihtiyaçlarını giderecek kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmet etmek için Süleymanpaşa Kaymakamlığı bünyesinde Vefa İletişim Merkezi kuruldu.


Süleymanpaşa Belediyesi ve kamu kurumları ile koordineli olarak çalışacak Vefa İletişim Merkezi, yalnız yaşayan ya da 65 yaş ve üzeri olup temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlara 24 saat hizmet verecek. Oluşturulan çağrı merkezi aracılığı ile talepleri alacak Vefa İletişim Merkezi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Jandarma Komutanlığı ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderecek.


Vatandaşlar sağlık ihtiyaçları için 112, diğer tüm ihtiyaçlar için ise merkez mahallelerde 155, kırsal mahallelerde 156 numaralı telefonları arayarak temel ihtiyaçlar konusunda hizmet alabilecek. Sıcak yemek ihtiyacı konusunda Süleymanpaşa Belediyesinin devreye gireceği sistemde sıcak yemek ihtiyacı bulunan yalnız yaşayan ya da temel ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlar 0282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden taleplerini bildirebilecek. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:17 Kaynak: İHA

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