65 yaş üzeri vatandaşlar günlerini hobi bahçesinde geçirdi - Son Dakika

65 yaş üzeri vatandaşlar günlerini hobi bahçesinde geçirdi

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün de kendilerine ayrılan saatte dışarı çıktılar.

65 yaş üzeri vatandaşlar günlerini hobi bahçesinde geçirdi, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün de kendilerine ayrılan saatte dışarı çıktılar. Havanın güzel olmasıyla birlikte günün tadını çıkaran ileri yaştaki vatandaşlar, Tuzla Belediyesi'nin hobi bahçesinde toplandı. Vatandaşlar, toprakla uğraşarak ürünlerinin bakımlarını yaptılar.

Tuzla Belediyesi, koronavirüs sürecinde aylardır evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşları izinli olarak dışarı çıkabildikleri her zaman diliminde Yaşlılar Evi'nde topladı. Günü Yaşlılar Evi'nde el işi etkinlikleriyle geçiren vatandaşlar hobi bahçesinde de ürünleriyle vakit geçirdi. Uzun süredir buraya gelemediklerini belirten ileri yaştaki vatandaşlar, arkadaşlarıyla birlikte yeniden bir arada olmanın da mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Tuzla Belediyesi'nin 'Mutluluğun Merkezi' olarak nitelendirdiği evde 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret eden Tuzlu Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ileri yaştaki vatandaşlarla birlikte hobi bahçesinde ürünleri inceleyip sohbet etti.

BAŞKAN YAZICI : "BÜYÜKLERİMİZLE GÜZEL BİR EKOSİSTEM KURDUK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ileri yaştaki vatandaşlarla birlikte güzel bir ekosistem kurduklarını söyledi. Tamamen doğal ürünler yetiştirdiklerini ifade eden Başkan Yazıcı, "Büyüklerimizle birlikte olabilmek için daha önce yaşlılar evini yapmıştık. İleri yaştaki vatandaşlarımızla birlikteliğimiz uzun zamandır burada devam ediyor. Aynı zamanda organik tarıma da başladık. Büyüklerimiz toprağı seviyorlar. Toprakla haşır neşir olmayı seviyorlar. Birçok hobi alanı var bu evimizde. Ama toprakla uğraşmak deyince büyüklerimiz daha bir ilgi gösteriyor. Gerçek veren, gerçek bağışlayan, gerçek ana, gerçek üretim topraktır. Bir koyar elli alırsınız. Onlarda bunu çok iyi biliyorlar. Bunu genç nesillere de anlatmak lazım. Burada çok güzel uğraşları var. Kendi akranlarıyla buluşup hep birlikte toprakla uğraşıyorlar. Tam olarak organik diyemeyiz ama doğal ürünleri elde etmeye çalışıyorlar. Alın teri dökerek büyüklerimiz burada meyve ve sebzelerini yetiştiriyorlar. Üretilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi de işe başka bir boyut kazandırıyor. Büyüklerimizle birlikte burada güzel bir ekosistem kurduk. Kendileri zaman harcayıp üretiyorlar. Ürettiklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorlar" şeklinde konuştu.

"BURASI BİZİM YUVAMIZ"

Yaşlılar Evi'ni yuvası olarak benimsediklerini belirten Ayşe Zıvalı, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz buraya her zaman geliyorduk. Hastalık dolayısıyla gelemedik. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada köy hayatını yaşıyoruz. Elimiz toprağa değiyor. Sinirlerimiz gidiyor. Çok mutluyuz. Burada her şeyi yapıyoruz. Bahçemizde domates, biber, salatalık, çilek, maydanoz yetiştiriyoruz. Burası bizim yaşam kaynağımız. Burası bizim yuvamız" dedi.

"HASTALIK NEDENİYLE GELEMİYORDUK"

Koronavirüs nedeniyle üç aydır evlerinden çıkamadıklarını belirten 70 yaşındaki Enver Ken, "Burada çapa yapıyoruz. Ürünlerimizin bakımını yapıyoruz. Bugün yasağımız kalktı, bizde gezmeye geldik bahçelerimizi. Hastalık nedeniyle gelememiştik buraya. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.


Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 03:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 65 yaş üzeri vatandaşlar günlerini hobi bahçesinde geçirdi - Son Dakika

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