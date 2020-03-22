Son Dakika › Güncel › 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Son Dakika
65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı
7 saat önce
Bahçeli'de caddelerde yürüyen vatandaşlar Eymir ve çevresinde vakit geçiren vatandaşlar ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.
Bahçeli'de caddelerde yürüyen vatandaşlar
Eymir ve çevresinde vakit geçiren vatandaşlar ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların Eymir ve çevresinde vakit geçirdiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:28 Kaynak: AA
Son Dakika İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir