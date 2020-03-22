65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Son Dakika

Bahçeli'de caddelerde yürüyen vatandaşlar

Eymir ve çevresinde vakit geçiren vatandaşlar ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların Eymir ve çevresinde vakit geçirdiği görüldü.