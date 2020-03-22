65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Son Dakika

65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

7 saat önce

Bahçeli'de caddelerde yürüyen vatandaşlar Eymir ve çevresinde vakit geçiren vatandaşlar ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.

Bahçeli'de caddelerde yürüyen vatandaşlar

Eymir ve çevresinde vakit geçiren vatandaşlar ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların Eymir ve çevresinde vakit geçirdiği görüldü.

65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Ankara, Eymir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:28 Kaynak: AA

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