65 yaş vatandaş için kapı kapı dolaşıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Yerel 65 yaş vatandaş için kapı kapı dolaşıyorlar - Son Dakika

65 yaş vatandaş için kapı kapı dolaşıyorlar

6 saat önce

65 yaş vatandaş için kapı kapı dolaşıyorlar 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı geziyor Muş Valiliği öncülüğünde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı...

65 yaş vatandaş için kapı kapı dolaşıyorlar

'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı geziyor

MUŞ - Muş Valiliği öncülüğünde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Muş Valiliğine gönderilen genelge sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Alınan tedbirler kapsamında polis ve valiliğin belirlediği numaraları arayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara personeller yönlendiriliyor. Ailelerin ihtiyaçlarını temin eden personeller, evlerine teslim ediyor.

Uygulamadan oldukça memnun olduğunu ifade eden 74 yaşındaki Sabri Kızılşara, "Ben ekiplerimizi dışarı çıkmamak için rahatsız ettim. Yoksa sokağa çıkabilirdim. Devlete mecbur yardımcı olmamız lazım. Devletin emrini mecbur yerine getireceğiz. Uygulamayı beğendim. Allah devletimizi var etsin, eksikliğini vermesin" dedi.

Dışarı çıkmamak için ekiplerden maske ve eldiven talebinde bulunduklarını ifade eden Saadet Kızılşara ise "Şu anda başka bir ihtiyacımız yok. Olduğu zaman yine ekiplerimizden isteriz. Hem astım, hem de KOAH hastasıyım. Hastanede tahlillerim de var ama gidip alamıyorum. Yasak olduğu için çıkmıyorum" diye konuştu.

65 yaş vatandaş için kapı kapı dolaşıyorlar

İçişleri Bakanlığı, Muş Valiliği, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:25 Kaynak: İHA

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