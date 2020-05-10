65 yaş ve üstü kişiler, Burdur sokaklarında - Son Dakika

BURDUR'da 4 saat sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri kişiler, Cumhuriyet Parkı'nda güzel havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta 65 yaş ve üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı, bugün 11.00- 15.00 saatlerinde esnetildi. Ülke genelinde olduğu gibi Burdur'da da 65 yaş ve üstü kişiler, saat 11.00'den itibaren sokaklara çıktı. Özellikle Cumhuriyet Parkı'na gelenler, banklarda oturup, güzel havanın keyfini çıkardı. Dışarı çıkan yaşlılar, en çok yürümeyi ve arkadaşlarıyla sohbet etmeyi özlediklerini belirtti.