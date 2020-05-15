65 yaş ve üstü kişilere videolu destek - Son Dakika

65 yaş ve üstü kişilere videolu destek

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü kişilere destek olmak amacıyla karantina döneminde ihtiyaç duyabileceği bilgilerden oluşan 35 bölümlük özel video serisi hazırlandı.

65 yaş ve üstü kişilere videolu destek, System.String[]

Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü kişilere destek olmak amacıyla karantina döneminde ihtiyaç duyabileceği bilgilerden oluşan 35 bölümlük özel video serisi hazırlandı.


Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, 65+ Yaşlı Hakları Derneği ile yapılan işbirliği kapsamında, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kişilerin karantina döneminde ihtiyaç duyabileceği bilgilerden oluşan "Birlikte İyileşelim" temalı özel video serisi hazırladı ve Vodafone TV'de yayınlanmaya başladı. 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından hazırlanan 35 videoluk seride sağlıktan beslenmeye, psikolojiden ev ekonomisine kadar pek çok konuda uzman görüşleri aktarılıyor. "Birlikte İyileşelim" videolarıyla, yaşlılara koronavirüsle mücadele için çeşitli ipuçları sunulurken, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlayacak yardımcı bilgiler de paylaşılıyor.


Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:


"Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. 'İyilik için teknoloji' vizyonumuzla teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanıyoruz. Bu doğrultuda, salgından en çok etkilenen kesimlerden biri olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek olmak için harekete geçtik. 65+ Yaşlı Hakları Derneği ile yaptığımız işbirliği kapsamında, bu vatandaşlarımıza koronavirüs ve karantina ile ilgili hemen her konuda yardımcı olacak videolar yayınlıyoruz. Vodafone TV'den yayınladığımız 'Birlikte İyileşelim' videolarıyla yaşlılarımıza her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Koronavirüs sürecini hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."


65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Gülüstü Salur ise şöyle konuştu:


"Kovid-19 salgınının kendisinden önce haberi geldi. Yaşlılar için çok riskli olduğu bilgisi ile. Yaşlılar hiç olmadıkları kadar gündemin odağında oldular iki aydır. Önce dikkat edin, evde kalın, sonra sakın sokağa çıkmayın, biz sizin ihtiyaçlarınızı karşılarız, dedik. Tam bu noktada 65+ Yaşlı Hakları Derneği olarak karşılanacak ihtiyacın sadece gıda ve temizlik malzemesi olmayacağı öngörümüzü, sivil topluma çok katmanlı katkı sağlama geleneği olan vakıf işbirliği ile harekete geçirdik. Derneğimizin uzmanları, gönüllüleri, dostları ile hazırladığımız kısa videolar salgınla ilgili bilgi paylaşımından, fiziksel ve ruhsal sağlığı korumanın ipuçlarına, sosyalleşmenin ve evde kalarak hayata bağlı aktiviteler yapmanın püf noktalarına kadar uzandı. Bu video arşivi, gelen sorular, aktarılan deneyimlerle büyüyor. Sadece yaşlılara değil, yakınlarına da hitap ediyor. Vakıf işbirliğinde yaşlı nüfusun dijital dünyadan azami yararlanmasını hedefleyen bu projemizin salgının yol açtığı zorlukları hafifletmesini diliyorum." - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 65 yaş ve üstü kişilere videolu destek - Son Dakika Ekonomi

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