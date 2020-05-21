65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi - Son Dakika

65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi

65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi Bayram öncesinde Kocaeli TEM'de trafik durma noktasına geldi İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrasında korona virüsle mücadele süresinde boş kalan Kocaeli TEM Otoyolu...

65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi Bayram öncesinde Kocaeli TEM'de trafik durma noktasına geldi KOCAELİ - İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrasında korona virüsle mücadele süresinde boş kalan Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde trafik durma noktasına geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 1 ay kalmak şartıyla memleketlerine gidebilme izni aldı. Bugün saat 09.00'dan itibaren tek yönlü olarak verilen yerleşim yerlerine gidiş izni sonrasında Ramazan Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar ise Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafiği durma noktasına getirdi. Tem Otoyolu'nda olan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde 1 şeridi güvenlik gerekçesiyle kapanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu görünüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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