65 yaş ve üstü, Roman Orkestrası eşliğinde oynadı - Son Dakika

65 yaş ve üstü, Roman Orkestrası eşliğinde oynadı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, kendilerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasıyla sokaklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak, eğlendi.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, kendilerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasıyla sokaklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak, eğlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla temiz hava almak, yürüyüş ve spor yapmak için parklara giden 65 yaş üstü vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin sürpriziyle karşılaştı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, kentin çeşitli mahallelerinde park ve yürüyüş alanlarına giderek, 65 yaş üstü vatandaşlara mini konser verdi. Bazı vatandaşlar Roman Orkestrası'nın hareketli ritimlerine alkışlarıyla eşlik ederken, bazıları da davul zurna eşliğinde çiftetelli oynayarak, stres attı. Moral bulan vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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