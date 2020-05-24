65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayram sevincini horon oynayarak yaşadı - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayram sevincini horon oynayarak yaşadı

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 14.00-20.00 saatleri arasında tanınan serbestlikle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar dışarı çıktı.

Trabzon'da saat 14.00'ten itibaren dışarıya çıkan vatandaşların tercihi, Atatürk Alanı ve Meydan Parkı oldu.

Uzunsokak ve Maraş Caddesi'nde gezerek parklarda dinlenen vatandaşların, maske kullanımına dikkat ederek sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de dışarı çıkan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı hatırlatmasında bulundu.

Mustafa Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta aranın ardından dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fiziksel olarak çocuklarıyla ve torunlarıyla ayrı bir bayram geçirse de telefonla görüşerek hasret giderdiklerini ifade eden Akbulut, "Halkımızın bayramını kutluyorum. Ayrıca bu sıkıntılı günlerden de kurallara uyarak en kısa sürede kurtulacağımıza inanıyorum inşallah. Dışarı çıkmayı, dağlara ve yaylalara gitmeyi özledim. Çiçekleri yakama taktım ki psikolojik bir destek olsun." dedi.

Ordu

Ordu'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayram sevincini kemençe eşliğinde horon oynayarak yaşadı.

Sıcak havanın da etkisiyle sahil kenarını tercih eden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, temiz havanın tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi müzisyeni Hüseyin Aydın, sahildeki yaşlılar için kemençe çaldı.

Yaşlılar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynayarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

75 yaşındaki Atilla Yüce, zor günlerin geride kalmasını ve en kötü günlerinin böyle olmasını diledi.

Organizasyon dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Yüce, horon oynayarak enerjisini atma şansı yakaladığını belirtti.

65 yaşındaki İmdat Güfer de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e etkinlik dolayısıyla teşekkür ederek, böyle bir günde horon oynayarak güzel bir bayram anısı yaşadıklarını anlattı.

Sahilde vakit geçiren 69 yaşındaki Zeliha Öztürk, İstanbul'da bulunan çocukları ve torunlarıyla telefondan görüntülü görüşerek bayramlaştı.

Öztürk, çocukları ve torunlarını gördüğü ve bayramlaştığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bazı vatandaşların, köpekleriyle gezdiği, el işi ördüğü ve diğer dışarı çıkanlarla sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştığı görüldü.

Giresun

Giresun'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, Gazi Caddesi ile meydanlarda yoğunluk oluşturdu.

Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlara bayramlaşmadan kaçınmalarının yanı sıra maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Rize

Rize'de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar, üçüncü kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Sokağa çıkan bazı vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

83 yaşında Yurdakul Kayıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez sokağa çıktığını belirterek, "Arada bir dışarı çıkıp ferahlıyoruz. İşimi görüp eve gidiyorum, pek fazla durmuyorum dışarıda. Devletin aldığı bu karar çok iyi. Dünyaya örnek olduk." dedi.

87 yaşındaki Recep Ali Akyıldız ise sokağa çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "İhtiyaçlarımı karşılayıp tekrar eve gideceğim. 87 yıldır ilk defa böyle bir bayram yaşıyorum. İnşallah bu süreci atlatırız." ifadelerini kullandı.

Artvin

Artvin'de, havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı gözlemlendi.

Dışarı çıkanlar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan cadde ve sokaklarda rahatça yürümenin mutluluğunu yaşadı.

Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapan 82 yaşındaki Cafer Şahinbaş, evde çok sıkıldığı için soğuk ve yağmurlu havaya rağmen dışarıda dolaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Artvin sokaklarını ömründe hiç bu kadar sakin görmediğine işaret eden Şahinbaş, "Dışarıda dolaşmak, temiz hava almak iyi geldi." dedi.

76 yaşındaki Adil Dalmış da kısıtlamanın 6 saatliğine kalkmasını fırsat bilerek eşiyle birlikte dışarı çıktığını, salgın nedeniyle çocukları ve torunlarından ayrı bir bayram geçirdiği için biraz buruk olduğunu söyledi.

Gümüşhane

Soğuk havaya rağmen maske takarak sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda yürüyüş yaptı.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

70 yaşındaki İrfan Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine tanınan izinde arkadaşıyla sokağa çıkarak gezdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gümüşhane kurallara uyuyor. Sokaklarda hiç kimseler yok. Virüs dolayısıyla ramazan aynı evimizde geçirdik. Allah'a şükürler olsun bugünleri de gördük. İlk defa böyle bir ramazan geçirdik. Devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimizi her türlü tehlikelerden, felaketlerden korusun."

Bayburt

Bayburt'ta tedbirlere uyarak dışarı çıkan vatandaşlar, Çoruh Nehri çevresindeki alanlarda gezdi.

Havanın yağışlı ve soğuk olması nedeniyle sokağa çıkan az sayıdaki kişi, arkadaşlarıyla sohbet ederek zamanlarını değerlendirdi.

Vatandaşlardan Ali Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava almak için dışarı çıktığını belirtti.

Biraz gezdikten sonra eve döneceklerini kaydeden Bayraktar, "Bugün sadece yaşlılar çıktığı için sokaklar başkasına değil, sadece bize aittir." ifadesini kullandı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayram sevincini horon oynayarak yaşadı

Mustafa Kemal Atatürk, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 07:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bayram sevincini horon oynayarak yaşadı - Son Dakika

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