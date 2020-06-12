65 yaş ve üstü vatandaşlar cuma namazını cemaatle kıldı - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşlar cuma namazını cemaatle kıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamalarının esnetilmesinin ardından uzun bir süre sonra cuma namazını cemaatle birlikte eda etti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamalarının esnetilmesinin ardından uzun bir süre sonra cuma namazını cemaatle birlikte eda etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmaları sağlandı. Yaklaşık 3 buçuk aydır camiye gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar uzun bir aradan sonra sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak cuma namazını eda etti.

Namazın ardından vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat ederek namaz kılınan alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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