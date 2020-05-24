65 yaş ve üstü vatandaşlar için üçüncü sokağa çıkma izni - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini belirtmişti. Ankara'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. - ANKARA