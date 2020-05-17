65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez dışarıya çıktı - Beşiktaş / Ortaköy - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez dışarıya çıktı - Beşiktaş / Ortaköy

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında ikinci kez sokağa çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında ikinci kez sokağa çıktı. Bir haftanın ardından dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, park ve sahillerde açık havanın tadını çıkardı. Taksim Meydanı'ndaki banklarda dinlenenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Beşiktaş'ta yaşayanların bir bölümü Beşiktaş İskelesi'nde denizi izlemeyi tercih etti, bazıları da Bebek, Ortaköy ve Emirgan sahilinde yürüdü, Maçka Parkı'nda çimlerde dinlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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