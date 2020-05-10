65 yaş ve üstü vatandaşlar, orkestra eşliğinde sokakta oynadı - Son Dakika

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, kendilerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla sokaklara çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman Orkestrası eşliğinde oynayarak, eğlendi.

Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası eşliğinde kentin çeşitli noktalarında günler sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve çiçek hediye etti. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın keyifli şarkılarını duyan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, oynamaya başladı. Başkan Turgay Erdem'in de oyuna eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Bölgede oturan diğer vatandaşlar da evlerinin balkon ve camlarından alkışlarla destek verdi.