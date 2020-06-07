65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı - Son Dakika

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Konya'da 65 yaş üzeri ve kronik hastalar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar evlerinin yakınlarında gezmeyi tercih ederken bazıları ise arkadaşları veya yakınları ile sohbet etti.

İstisna uygulamasını fırsat bilen bir kesim de Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.