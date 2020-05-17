65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, serbestlik sayesinde dışarda olmanın keyfini çıkarıyor.

Kimi yaşlılar mahalle aralarında ve sokaklarda yürüyüşe çıkarken, kimi de kentin meydanında vakit geçirmeyi tercih etti.

Yenimahalle Meydan'ında bir araya gelen yaşlılar, cami avlusunda arkadaşlarıyla hasret giderdi.

82 yaşındaki Mehmet Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yalnız yaşadığını, günlerdir evde olduğunu söyledi.

18.00'e kadar dışarda gezeceğini belirten Yiğit, "Allah hapiste olanlara yardım etsin. Eşimin mezarı Yozgat'ta ziyaret etmek istiyorum, Yozgat'a gidemiyorum. Bugün de dışarı çıktım açık yer bulursam torunlara şeker filan alayım istiyorum." diye konuştu.