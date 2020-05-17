65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Menteşe ilçesi - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Menteşe ilçesi

Parkta oturan vatandaşlardan görüntü Ağaç gölgelerinde oturan vatandaşlar Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının...

Parkta oturan vatandaşlardan görüntü Ağaç gölgelerinde oturan vatandaşlar Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı. 88 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı Menteşe ilçesinde, geçen haftaya göre daha az sayıda yaşlının dışarıya çıktığı görüldü. Şapkalarıyla sokaklarda yürüyüş yapan vatandaşlar, ağaçların altındaki banklarda oturarak sohbet etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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