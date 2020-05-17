65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - UŞAK - Son Dakika

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar
Vatandaşların yürüyüş yapmaları
Arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar
Yol kenarlarında ve banklarda oturan vatandaşlar
Vatandaşlardan Bahattin Akar ile röportaj
Bisiklet süren vatandaşlar
Vatandaşlardan Muammer Turgut ile röportaj UŞAK - Uşak'ta, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında ikinci kez sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları arkadaşlarıyla sohbet edip bisiklete bindi.