65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - UŞAK - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - UŞAK

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Vatandaşların yürüyüş yapmaları Arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar Yol kenarlarında ve banklarda oturan vatandaşlar Vatandaşlardan Bahattin Akar ile röportaj Bisiklet süren vatandaşlar Vatandaşlardan Muammer Turgut ile röportaj UŞAK - Uşak'ta, yeni...

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Vatandaşların yürüyüş yapmaları Arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar Yol kenarlarında ve banklarda oturan vatandaşlar Vatandaşlardan Bahattin Akar ile röportaj Bisiklet süren vatandaşlar Vatandaşlardan Muammer Turgut ile röportaj UŞAK - Uşak'ta, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında ikinci kez sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları arkadaşlarıyla sohbet edip bisiklete bindi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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