65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır'da evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları egzersiz yapmayı da ihmal etmedi.

Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, parklarda yürüyüş yaparken, banklarda ve yeşil alanlarda dinlenen yaşlılar ise eşleriyle gezdi.

Yenişehir ilçesinde parkta yürüyüşe çıkan 85 yaşındaki Mehmet Ender, sürenin uzatılıp 6 saat yapılmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Kendilerine verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Ender, "Dışarı çıktığım için çok mutluyum, biraz yürüyüp hava alacağım." dedi.

Eşiyle dışarı çıkan 76 yaşındaki Esma Türkan Sezgin, devletin aldığı kararların yerinde uygulamalar olduğunu belirtti.

Evde kaldıkları süre içerisinde dışarı çıkmayı özlediğini aktaran Sezgin, "Bugün dışarı çıktık nefes aldık. Çocuklarımı gördüm, çok iyi oldu. Herkes kurallara uyarsa bu virüs biter ve kurtuluruz." diye konuştu.