65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Yaşlıların kuşlara yem vermesi

Yaşlıların çocuklarıyla görüntülü konuşması

Ali Hüsnü Tosun ile eşi Müşerref Tosun'un açıklamaları BARTIN - Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.

Amasra ilçesinde Ali Hüsnü Tosun da (71) ile eşi Müşerref Tosun (69), güvercin besledi, Antalya'daki kızı ve torunlarıyla telefonla görüntülü görüşerek bayramlaştı.