65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

65 yaş ve üzeri vatandaşların cadde, sokaklarda dolaşması

Vatandaşların parklarda dinlenmesi, güzel havanın keyfini çıkarmaları KIRŞEHİR - Kırşehir'de sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan yaşlılar, cadde ve meydanlarda dolaşarak vakit geçirdi.

Kırşehir

Kırşehir'de sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan yaşlılar, sakin cadde ve meydanlarda dolaşarak vakit geçirdi.

İkizarası Kent Park, Gazi Parkı ve Cacabey Meydanı'na giderek güzel ve güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, açık olan fırınlardan alışveriş yaptı.

Bazı vatandaşlar da evleri yakın olan akrabalarının bulunduğu sokak ve caddelere giderek balkondan onlarla bayramlaştı.

67 yaşındaki Hayrettin Kaya, evde çok sıkıldığı için güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Caddelerde gördüğü arkadaşlarıyla da bayramlaştığını anlatan Kaya, fırından ekmek aldıktan sonra da evine döneceğini ifade etti.

Caddelerde gördüğü arkadaşlarıyla da bayramlaştığını anlatan Kaya, fırından ekmek aldıktan sonra da evine döneceğini ifade etti.