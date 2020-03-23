65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek

ADANA - Adana'da, Yüreğir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından sıcak yemek uygulaması başlattı.

Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan 'sıcak yemek' dağıtımı belediyenin ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Kocaispir, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde 65 yaş üstündeki büyüklerimize Yüreğir Belediyesi olarak her gün sıcak yemekler bizden diyoruz. Biz sizin için her türlü fedakArlığı yapmaya hazırız. Siz evde oturmanın tadını çıkarın."

Yüreğir Belediyesi Aşevinde günlük hazırlanan sıcak yemek uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar Yüreğir Kaymakamlığı'na telefon ile başvurabilecek.

(ADN-ADN-Y)