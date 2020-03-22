65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında, Kayseri ve Yozgat'ta polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında, Kayseri ve Yozgat'ta polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri, dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları bilgilendirdi.

Kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kapalı Çarşısı ve Kayseri Kalesi'nde devriye gezen ekipler, bu kapsama giren vatandaşları uyardı.

İhbarları değerlendiren ekipler, güneşli havanın da etkisiyle park ve bahçelerde oturan bazı vatandaşları da bilgilendirerek evlerine gönderdi.

Ekipler, acil çağrı numaralarını arayarak yardım isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını da giderdi.

Yozgat

Yozgat'ta da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların yasağa uymadıkları görüldü.

Polis ekipleri cadde ve sokaklarda yaya olarak veya araçla devriye gerçekleştirdi.

Kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Yasağa uymayan 70 yaşındaki Davut Narin, yaptığı açıklamada, çeşmeden su almak için dışarıya çıktığını belirterek, bundan sonra dışarı çıkmayacağını söyledi.

Kayseri, Yozgat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:46 Kaynak: AA

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