65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi - Son Dakika

65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi

04.04.2021 12:31
65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vakalarının toplam vaka sayısına oranının son bir ayda yüzde 11,3'e düştüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vakalarının toplam vaka sayısına oranının son bir ayda yüzde 11,3'e düştüğünü açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."

Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi - Son Dakika


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