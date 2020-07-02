65 yaş ve üstündekilere "sarı nokta hastalığı" uyarısı - Son Dakika

65 yaş ve üstündekilere "sarı nokta hastalığı" uyarısı

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Özdemir, 65 yaş ve üstündeki bireyleri, gözde meydana gelen ve geri dönüşümü olmayan sarı nokta hastalığı konusunda uyardı.

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Özdemir, 65 yaş ve üstündeki bireyleri, gözde meydana gelen ve geri dönüşümü olmayan sarı nokta hastalığı konusunda uyardı.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı

Türk Oftalmoloji Derneğinden yapılan açıklamaya göre, pandemi günlerinde sıkça konuşulan 65 yaş ve üstü bireylerde daha sık görülen sarı nokta hastalığı ve kullanılacak vitaminler, göz doktorlarına danışılan önemli konulardan biri oldu.

Hastalık hakkında bilgi veren Özdemir, maküla ya da bilinen adıyla sarı noktanın, gözün arka kısmında görme işleminin sağlandığı retinada yer alan, keskin ve renkli görmenin sağlanmasından sorumlu küçük bir bölge olduğunu ifade ederek, sarı nokta hastalığının, bu bölgede bulunan, ışığı ve rengi algılayan alıcıların yaşın ilerlemesiyle hasar görmesi sonucu oluştuğunu söyledi.

Özdemir, hastalığın kuru tipinin daha sık görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sarı nokta hastalığı özellikle 65 yaş sonrası meydana gelen, geri dönüşümsüz bir retina hastalığıdır. Gelişmiş ülkelerde körlüğün en önemli sebeplerindendir. Yaşlanma, sigara kullanımı, genetik faktörler ve uzun süreli güneş ışığına maruz kalma gibi faktörler hastalığın gelişiminde ön plandadır. Hastalığın, bulgu ve belirti vermeden rutin göz muayenesinde tespit edilmesi mümkün. Bununla birlikte renk hassasiyetinin azalması, düz çizgileri kırık ya da dalgalı görme, ışığa hassasiyet ve merkezi görmede sorunlar gibi çeşitli belirtiler de verebilir. Okumada zorlanma önemli bir başka belirti olarak öne çıkıyor. Tedavide yaş tip sarı nokta hastalığında damarlanmayı ve hastalığın ilerlemesini önlemek için göz içi enjeksiyon (anti-VEGF) uygulaması yapılır. Ancak kuru tip sarı nokta hastalığının günümüzde ilaç veya cerrahi yöntemlerle tedavisi yok. Hastalığın ilerlemesini önlemek amacıyla uygulanabilecek yöntem ise retina için yararlı olan vitamin ve diğer besin takviyelerinin alımı. Bu yaklaşıma da mikronütrisyon adı veriliyor."

Prof. Dr . Hakan Özdemir, mikronütrisyonda verilen besin takviyeleri ve vitaminlerin vücutta çok az miktarda bulunduğunu, bazılarının normal beslenmeyle istenilen dozlarda alınmasının mümkün olmadığını belirterek, mikronütrisyonun sarı nokta hastalığının ilerlemesini yavaşlatan bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Bu tedavide göz hekiminin önerisine göre ürünlerin kullanılması gerektiğine işaret eden Özdemir, ayrıca mikronütrisyon tedavisi alan sarı nokta hastalarının hekimlerinin belirlediği periyotlarda muayene olmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

Türk Oftalmoloji Derneği, Hakan Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 65 yaş ve üstündekilere 'sarı nokta hastalığı' uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
14:27
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:20:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaş ve üstündekilere "sarı nokta hastalığı" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]