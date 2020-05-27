65 yaş ve üstüne cuma namazı kısıtlaması - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara cuma namazı için dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.



Pandemi Değerlendirme Toplantısı Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında video konferans üzerinden yapıldı. Toplantıda Vefa Sosyal Destek Gruplarının gelinen süreçte çok önemli görevler üstlendiğini belirten Vali Kaymak, kaymakamlara ve Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışanlara teşekkür etti. Çalışmaların takdirle karşılandığını belirten Kaymak aynı kararlılıkla devam edilmesini istedi.



29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenen alanlarda sosyal mesafe kuralına uyarak yeniden cuma namazı kılınmaya başlanacağının hatırlatıldığı toplantıda, vatandaşların abdestlerini evinde almak, kendi seccadesini getirmek ve maske takmak şartıyla namaz kılabileceği belirtildi. Ayrıca 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ve cuma namazı için de dışarı çıkmamaları gerektiği, aksi halde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - SAMSUN