65 yaş ve üstüne korona virüs kaygısını aşmaları için psikolojik destek - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı evden çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, uzman psikologlarıyla destek veriyor. Vatandaşlara telefonla ya da internet üzerinden ulaşan psikologlar, korona virüs kaygısını aşmanın yollarını anlatarak, evde yapılabilecekler listesi öneriyor.



Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde çalışan alanında uzman psikologlar, ikametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla iletişime geçerek, telefonla ve internet üzerinden online psikolojik destek verip, günlük hayatta yapılabilecekler listesi sunuyor. Kaygı ve paniğin yaşanmaması için korona virüs hastalığı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilerin verildiği görüşmelerde, kaygı yönetimi de detaylı anlatılıyor. Yaşlı vatandaşların evde sıkılmamaları için yapabilecekleri aktiviteler konusunda da öneride bulunan psikologlar, görüşmelerinde, "Evde olduğumuz süre boyunca günlük hayatımızda olduğu gibi rutinler oluşturalım. Bu rutinlerle beraber uyku düzenimiz ve beslenme alışkanlıklarımıza da dikkat ederek vücut direncimizi de unutmayalım. Hareket ederek hem sağlımızı hem de psikolojimizi zinde tutalım. Yapamadığımız planlarımızın listesini de çıkartarak bunları hayata geçirelim. Aslında hepsinin temelinde anda kalmak ve günü verimli geçirmek yatıyor. Bu da sizin hayata karşı bağınızı destekleyerek, kaygılarınız üzerinde olumlu etkiler oluşturacaktır" ifadelerini kullanıyor.



"Psikolojik destek için ekip oluşturduk"



Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüse karşı en riskli grup olan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını isteyerek, bu konuda destek amaçlı bir ekip oluşturduklarını ve belediye bünyesindeki uzman psikologların da bu kişilerle iletişime geçerek, psikolojik ve genel sağlık durumlarıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi. Yılmaz, "Sokağa çıkamayan ve evde yalnız yaşayan vatandaşlarımız için uzman psikologlarımızdan bir ekip oluşturduk. Psikolojik destekle korona virüs kaygısını aşmanın yollarını ve evde kalırken neler yapabileceklerini anlattığımız vatandaşlarımız, bu hizmetten son derece memnun. Böylelikle hem panik ve kaygıya kapılmıyorlar hem de evde zamanı nasıl değerlendirebileceklerine dair önerilerden faydalanıyorlar. Toroslar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi. - MERSİN