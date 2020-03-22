65 yaş ve üstünün ihtiyaçları Valilikçe karşılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş ve üstünün ihtiyaçları Valilikçe karşılanacak - Son Dakika

65 yaş ve üstünün ihtiyaçları Valilikçe karşılanacak

6 saat önce

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçları valilik tarafından karşılanacak.

65 yaş ve üstünün ihtiyaçları Valilikçe karşılanacak, System.String[]

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçları valilik tarafından karşılanacak.


İçişleri Bakanlığı, 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, sınırlama getirilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulacağını açıkladı. İhtiyaçlar için 112, 155, 156 numaralarının aranabileceği ifade edildi.


Konuyla ilgili Valilik Toplantı Salonunda toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge hakkında katılımcılara bilgi verdi. 65 yaş üstü vatandaşların 112-155-156 numaralarını aradığı taktirde her türlü ihtiyaçlarının Ardahan Valiliğince karşılanacağını belirten Vali Masatlı şunları söyledi:


"Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Kovid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesidir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir. Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler. Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Bu nedenle, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Kapsam dahilinde olup sokağa çıkması kısıtlanan, yasaklanan vatandaşlarımız, zorunlu temel ihtiyaçlarına yönelik taleplerini 155, 156 ve 112 numaraları üzerinden iletebileceklerdir. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir." dedi.


Vali Masatlı, kapsam dahilindeki vatandaşların talep ettikleri temel sağlık ihtiyaçları ise Ardahan il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda sağlanacağını söyledi.


Vali Mustafa Masatlı Başkanlığındaki Toplantıya; Vali Yardımcıları, Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, İl Sağlık Müdürü, AFAD Müdürü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü, SYDV Müdürü, İHH temsilcisi ve diğer yetkililer katıldı. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
09:57
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde         
09:55
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek         
09:37
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti         
14:14
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı         
13:22
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti         
13:18
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu         
12:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:27:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaş ve üstünün ihtiyaçları Valilikçe karşılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]