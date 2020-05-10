65 yaş ve üzeri kişiler, Bolu sokaklarına çıktı - Son Dakika

BOLU'da, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler, bugün 4 saat için izin verilmesiyle yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıktı.

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerinde bulunan 65 yaş ve üstü kişiler, bugün için verilen 4 saatlik izinle ilk kez sokağa çıktı. Güzel havayı fırsat bilen kısıtlama kapsamındaki kişiler, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Dışarı çıkan kişiler, güneşli hava ile birlikte dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Polis ve bekçiler ise caddede denetim yaptı. Sokaktaki kişiler, sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vatandaşların yan yana oturmasına izin verilmedi.