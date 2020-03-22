65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak - Son Dakika

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda Kayseri'de uygulanacak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılması ile ilgili 112 Acil Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplantı yapıldı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda Kayseri'de uygulanacak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılması ile ilgili 112 Acil Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplantı yapıldı.


Toplantıya Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.


5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince Kayseri genelinde 22/03/2020 saat 24: 00 dan sonra birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle en temel risk unsuru olan 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlarımızın açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri ve sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştır.


Bu kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte;


1- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için ilimizde Vali'nin tüm ilçelerimizde ise kaymakamlarımızın başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacaktır.


2- İlde vali, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıt-lama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecektir.


Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin kaymakamlar tarafından gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon sağlanacak, tüm sıralı/sorumlu amirler tarafından uygulama yakinen takip edilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.


Yukarıda belirtilen yasaklama kararlarına uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66.maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapılacak. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:40 Kaynak: İHA

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