65 yaş ve üzeri vatandaşlar limonatayla serinledi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 ve üzeri vatandaşlara, izin günlerinde limonata ikram etti. Yaşlılar, sıcak bir Mersin gününde limonatayla serinlerken, ekipler 4 bölgede 4 bin limonata dağıttı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları limonatayla serinletti. Tarsus Kültür Park Yarenlik Alanı, Mersin Atatürk Parkı, Adnan Menderes sahili Özgecan Aslan Barış Meydanı ile Mezitli sahilinde aynı anda başlayan ve toplam 4 bin adet limonata dağıtan ekipler, tüm günü evde geçirdikleri için bunalan vatandaşlarla hem sohbet etti hem de sıcak havada içlerini ferahlatan limonata ile onları mutlu etti.



Büyükşehir Belediyesinin limonata dağıtımını gerçekleştirdiği 4 noktadan biri olan Özgecan Aslan Barış meydanında ekipler, güzel havanın tadını yürüyüş yaparak çıkarmak isteyen vatandaşları ellerinde limonatalar ile karşıladı. Belirlenen her noktada bin adet olmak üzere toplamda 4 bin adet limonata dağıtımı yapan ekipler, 65 yaş ve üzeri yurttaşların yanı sıra isteyen herkese ikramda bulundu.



65 yaş ve üzeri vatandaşlar limonata ile güzel havanın tadını çıkardı



Emekli Ahmet Erdil, korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkamadığını belirterek, "Bugün evden biraz uzaklaştım, sahil boyunca hava aldım. Sizlerle karşılaştık. Mersin Büyükşehir Belediyesinin dağıtmış olduğu limonatadan aldım, teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden şahsen memnunum. Böyle devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.



Sahili bisikletiyle turlayarak izin gününün tadını çıkaran 25 senelik emekli Astsubay Hasan Altınok da limonata ikramından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altınok, "Üç aydır evdeyiz. Şahsi ihtiyaçlarımızı konu komşu görüyor. Şöyle bir çıktık, deniz havası, sahil havası alalım dedik. Teşekkür ederiz Vahap Beye" diye konuştu.



Yürüyüşe çıktığını, limonata ikramı olduğunu görünce geldiğini söyleyen emekli öğretmen Sebahat Kaya ise "Büyükşehir Belediyesinden memnunuz. Korona virüs dolayısıyla da evdeyiz. Dışarı çıkıp alışveriş yapamıyoruz. İlk zamanlar tanıdıklar alışverişimizi yaptılar ama şimdi hafta sonu açık olursa çıkıp alışverişimizi yapıyoruz" İfadelerini kullandı.



75 yaşındaki emekli öğretmen Turan Kaya da güzel havanın tadını yürüyüş yaparak çıkaranlardan. 30 yıldır Mersin'de oturduklarını belirten Kaya, "Belediyemizden memnunuz, sahilimiz daha da güzelleşiyor. Tabii bir gün bize yetmiyor. Sıkıcı oluyor, yorucu oluyor. Herkes sokaktayken emekliler evde kalıyor. İnşallah bu duruma bir çare bulunur" dedi. - MERSİN