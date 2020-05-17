65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı - Üsküdar / Kalamış - Son Dakika

65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı - Üsküdar / Kalamış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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