65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı - Üsküdar / Kalamış - Son Dakika

65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı - Üsküdar / Kalamış
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 02:51 Kaynak: AA
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