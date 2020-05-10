65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı

6 saat önce

Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Artvin ve Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra sokağa çıktı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı, System.String[]

Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Artvin ve Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra sokağa çıktı.


Trabzon'da dışarı çıkan bu kapsamdaki vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Atatürk Alanı ve Uzunsokak'ta yürüyüş yaptı.

Maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görülen vatandaşlar, araçlardan günlük gazeteler satın alarak parklarda zaman geçirdi.

Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerindeki kapalı iş yerlerinin vitrinlerine bakan vatandaşların, Anneler Günü dolayısıyla yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüntülü görüştüğü gözlendi.

Bu arada, polis ekipleri de Atatürk Alanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak ihtiyacı olan yaşlıların taleplerini karşıladı.

80 yaşındaki Mustafa İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde kaldığı süre zarfında bol bol kitap okuduğunu ve istirahat ettiğini söyledi.

Sokağa çıkmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren İnan, "Bugün yeniden dünyaya gelmiş gibi olduk. Bir hava aldık ve bir daha buraları gördük. İlk defa buraları bu kadar sakin ve sessiz gördüm. Meydan değişmiş. Her taraf yeniden düzenleniyor." diye konuştu.

68 yaşındaki İbrahim Dinç de İstanbul'dan Trabzon'a geldikten bir gün sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini belirtti.

Devletin bu kararı vatandaşları korumak için aldığına işaret eden Dinç, "Hayatta böyle bir şey olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Devlet bu kararı, yaşlıları ve vatandaşını korumak için aldı. Devlet varken biz varız, biz varken devlet var." ifadelerini kullandı.

Ordu

Ordu'da da saat 11.00 itibarıyla uzun aranın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, sahil ve parklarda yürüyüş, spor aletlerinde egzersiz yaparken kimileri ise banklarda oturmayı tercih etti.

Sahilde yürüyüş yapanların sosyal mesafeyi koruduğu, çoğunun maske kullandığı gözlemlendi.

Bazı vatandaşların ATM'lerden para çektiği kentte, polis ve bekçiler vatandaşların yoğun kullandığı park ve sahil kesimlerinde yaya olarak devriye attı.

Gümüşhane


Gümüşhane'de de serbestlikten yararlanmak için saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Zafer Meydanı ile Fatih Parkı'nı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü.


65 yaşındaki Sami Demir, yaklaşık 60 gündür sokağa çıkmadığını belirterek, "Bugün hava da güzel. Biraz gezip bacaklarımızın açılmasını sağlayacağız. Bu karar bizim sağlığımız için. İnşallah tez zamanda bu virüsten kurtuluruz." diye konuştu.

Bayburt

Bayburt'ta sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek evlerinden ayrılan yaşlılar, soluğu kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ile Çoruh Nehri kenarındaki yürüyüş alanlarında aldı.

Arkadaşlarıyla buluşarak, nehrin etrafında tur atıp sohbet eden yaşlılar, güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.

68 yaşındaki Abdulvahap Kutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlama süresince evde kitap okuyup, televizyondan haberleri takip ederek zamanını değerlendirdiğini anlattı.

Evde kalarak kilo aldığından şikayet eden Kutluer, "Kısa bir süreliğine de olsa dışarı çıktım ve aldığım kilolardan kurtulmak için yürüyorum." ifadesini kullandı.

70 yaşındaki Necip Kırdan da kısıtlama süresince evden çıkmadığını ve çıktığında ise Bayburt'ta bahar geldiğini fark ettiğini söyledi.

Giresun

Giresun'da havanın güneşli olmasını da fırsat bilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, Gazi Caddesi ile Atatürk Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, cadde ve meydanlarda oluşturulan kontrol noktalarında dışarı çıkanlara maske dağıtarak vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.


Ali Yılmazdemir, günler sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Artvin

Havanın soğuk olması nedeniyle çok fazla kişinin sokağa çıkmadığı Arvin'de, dışarı çıkanlar da bir süre yürüyüş yaptıktan sonra evlerine döndü.

72 yaşındaki Ahmet Kekeç, eşi ve çocuklarının Almanya'da olduğunu belirterek, "Burada tekim, ara ara onların yanına gidip geliyordum. Salgın sonrası ayrı düştük ve eve hapsolduk. Bu süreçte sağ olsun devletimiz ve komşular bizi mağdur etmedi. Bütün ihtiyaçlarımı karşıladılar. İnşallah bu virüs illetinden bir an önce kurtuluruz da eski günlerdeki gibi özgürce yaşarız." dedi.

Dışarı çıkma özlemini dile getiren Kekeç, "Sokağa çıkma yasağı başladığında Artvin'de kışı yaşıyorduk. Şimdi bahar gelmiş, doğa yemyeşil. Sokakta gezmeyi özlemişim. Biraz dolaşıp evimi döneceğim. Şunu anladım ki özgürce caddelerde dolaşmak bile ne kadar büyük bir nimetmiş bizim için." diye konuştu.

Kekeç, salgının tamamen bitmesinin ardından ilk olarak Almanya'ya ailesini görmeye gideceğini söyledi.

Rize

Rize'de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar, uzun bir aradan sonra getirilen serbestlikle sokağa çıktı.

Vatandaşların büyük bölümü camilere giderek sosyal mesafe kuralına uyarak vakit namazı kıldı. Bazıları ise parklarda vakit geçirdi.

Uzun aranın ardından sokağa çıkan 68 yaşındaki Necati Yılmaz, 12 Mart'tan bu yana ilk kez sokağa çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sosyal mesafe kuralına azami özen gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Özgürlüğüme yeniden kavuşmuş gibiyim ama kuralları da unutmuyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Aldığı tedbirlerle önemli bir yol kat ettik. Herkes lütfen kurallara uysun." ifadelerini kullandı.

Giresun, Bayburt, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:44 Kaynak: AA


Son Dakika

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı         
18:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz         
18:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur         
18:11
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü         
17:48
Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı         
17:32
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti         
17:27
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti         
17:14
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir         
16:55
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı         
16:50
45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı 45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda "Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım" düşüncesi başladı         
16:48
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor         
16:31
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu 70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu         
16:30
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı         
16:19
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim         
16:13
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü         
15:47
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum         
15:46
Gözyaşlarına hakim olamadı! Sokağa çıkmaya hazırlanan yaşlı kadının cüzdanı çalındı Gözyaşlarına hakim olamadı! Sokağa çıkmaya hazırlanan yaşlı kadının cüzdanı çalındı         
15:42
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu         
15:40
65 yaş üstüne 65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler         
15:27
Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek Galatasaray, Mert Hakan'a imza parası olarak 200 bin euro değerinde TL ödeyecek         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 20:58:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]