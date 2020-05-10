65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Gaziantep'te başka Kavaklık Parkı olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki yeşil alanlara 65 yaş üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Parktaki yaşlıların yürüyüş yapıp bisiklete bindikleri ve banklarda oturup güneşlendiği görüldü.

Kavaklık Parkı'nda yürüyüş yapan Mehmet Kemal Kızılcık (70), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Mart'tan itibaren evde olduğunu ve dışarıyı sadece evinin balkon ve penceresinden izlediğini ifade etti.

Salgın nedeniyle evde olmaktan şikayetçi olmadığını belirten Kızılcık, "Bu tedbirler bizim sağlığımız için gerekli. O yüzden şikayetçi değiliz. Ben normalde her gün bu parkta spor yapar, arkadaşlarıma da spor yaptırırdım. Ben hem parkı hem de arkadaşlarımı çok özlemişim. Bugün yürüyüş yaparken arkadaşlarımı da görme imkanı buldum. Bugünden sonra yine evde kalmaya devam edeceğiz. Toplum olarak bunu uygulamaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise Trabzon Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yakınlarına eşlik eden kimi vatandaşlar da boş caddelerde büyüklerinin fotoğrafını çekerek bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı.

70 yaşındaki Duran Büyükçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarı çıkıp geçmeyi özlediğini söyledi.

85 Yaşındaki Şaziye Alpman ise yürüyüş yapıp daha sonra eve döneceğini belirterek, "İki aydan beri evde oturuyorduk. Kendimizi tazeledik. Allah herkese sağlık ve güzellik versin." diye konuştu.

80 yaşındaki Mustafa Berkel de salgın sürecinin ibretlik bir durum olduğunu, her şey için Allah'a şükretmek gerektiğini belirtti.

Malatya

Malatya'da da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı kişiler, kent merkezinde yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Soykan Meydanı'nda yürüyüş yapan 70 yaşındaki Mahmut Alakuş, AA muhabirine yaklaşık iki aydır dışarı çıkmadığını anlatarak, "Çarşıdayız demek ki bu işin sonuna geldik. Yaklaşık 55 gündür içeride kaldık ama kendimiz için, kendimizi korumak için. Büyük başarı sağladık. Sağlık olarak dünyada bir taneyiz. Kaç ülkeye yardım ettik. Amerika bile yardım istedi. Böyle bir devlet bulunmaz Allah işlerini rast getirsin." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise bazı vatandaşlar, kent merkezinde ve parklarda yürüyüş yaptı, bazıları ise kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Yerleşke içindeki balıkları izleyen ve Dergah Cami'ye giden vatandaşlar ise namaz kılıp dua etti.

68 yaşındaki Doktor Nazif Kutluoğlu da uzun bir aradan sonra dışarı çıktığını belirterek, hem yürüyüş yaptığını hem de bugünün Anneler Günü olmasını fırsat bilerek annesine gül götürdüğünü söyledi.

Adıyaman

Adıyaman'da ise kent merkezi ve Sümer Meydanı'nda yaşlılar sosyal mesafeyi koruyarak maskeli şekilde güneşin tadını çıkardı.

Vatandaşlardan Hasan Demir, dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Demir, "Allah devletimize zeval vermesin inşallah bir an önce bu hastalıktan ülkece kurtuluruz." dedi.

Kilis

Kilis'te de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak uzun süre sonra dışarıya çıktı.

Kent merkezinde yürüyüş yapan yaşlılar, günün keyfini çıkardı.