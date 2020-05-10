65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Kentteki başka Kavaklık Parkı olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki yeşil alanlara ilgi gösteren 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Parktaki yaşlıların yürüyüş yapıp bisiklete bindikleri ve banklarda oturup güneşlendiği görüldü.

Kavaklık Parkında yürüyüş yapan Mehmet Kemal Kızılcık (70), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Marttan itibaren evde olduğunu ve dışarıyı sadece evinin balkon ve penceresinden izlediğini ifade etti.

Ancak pandemi nedeniyle evde olmaktan şikayetçi olmadığını ifade eden Kızılcık, "Bu tedbirler bizim sağlığımız için gerekli. O yüzden şikayetçi değiliz. Ben normalde her gün bu parkta spor yapar, arkadaşlarıma da spor yaptırırdım. Ben hem parkı hem de arkadaşlarımı çok özlemişim. Bugün yürütüş yaparken arkadaşlarımı da görme imkanı buldum. Bugünden sonra yine evde kalmaya devam edeceğiz. Toplum olarak bunu uygulamaya devam etmeliyiz." diye konuştu.