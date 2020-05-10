65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

-Dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar

Röportajlar ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Adıyaman'da ise kent merkezi ve Sümer Meydanı'nda yaşlılar sosyal mesafeyi koruyarak maskeli şekilde güneşin tadını çıkardı.

Vatandaşlardan Hasan Demir, dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Demir, "Allah devletimize zeval vermesin inşallah bir an önce bu hastalıktan ülkece kurtuluruz." dedi.