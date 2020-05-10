65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Elbistan'da uzun süredir ilk kez evden dışarı çıkan vatandaşlar günün tadını çıkardı. Kimileri mezarlığa gidip yakınları için dua etmeyi tercih ederken, kimi vatandaşlar da parklarda sosyal mesafe kurallarına uyarak birbirleri ile sohbet etme imkanı buldu. Evde oturmaktan sıkılan vatandaşların birçoğu da yürümeyi tercih etti.

Dışarı çıkma yasağının kendilerini oldukça zorladığın belirten yaşlı vatandaşlar, yürümeyi özlediklerini belirterek, günü mezarlık ziyaretleri, arkadaş sohbetleri ve bol bol yürüyerek değerlendireceklerini söyledi.