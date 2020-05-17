65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te başka Anneler ve Kavaklık parkları olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki yeşil alanlara 65 yaş üstü vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Maske kullanımının maksimum seviyede olduğu gözlenen parktaki yaşlıların yürüyüş yapıp bisiklete bindikleri ve banklarda oturup güneşlendiği görüldü.

Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizliğin hakim olduğu kentin hemen her noktasında yaşlıların hava almak için evlerinden çıktıkları gözlendi.

Öte yanda Vefa Sosyal Destek Grupları, kentteki parklarda yürüyüşe çıkan ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı, yaşlılara dezenfekten uzattı.