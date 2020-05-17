65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Son Dakika

65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Manisa il merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde tanınan serbestlikle ikinci kez dışarı çıktı.

Manisa il merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde tanınan serbestlikle ikinci kez dışarı çıktı. Manisa'da hava sıcaklığının 39 dereceyi bulması nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşların sayısının geçen haftaya göre azaldığı görüldü. İl merkezinde Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül Caddeleri, Ulu Park, Saruhan Park, Emekliler Parkı başta olmak üzere park ve caddelere çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar gölge alanlarda yürüyüş yapıp, ağaçların altında dinlendi, banklarda oturdu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki parklara ve meydanlara gelen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı