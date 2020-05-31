65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - KÜTAHYA/BALIKESİR/ - Son Dakika

Kütahya
65 yaş ve üzeri vatandaşların tarihi Germiyan Sokakta yürümeleri
Vatandaşlarla röportaj
Balıkesir
65 yaş ve üzeri vatandaşların yürüyüş yapması
Düzce
65 yaş ve üzeri vatandaşlardan detaylar
Dışarıya çıkan yaşlılardan görüntüler
Vatandaşlarda Seyfettin Demirkıran'la röportaj Kütahya, Balıkesir ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bir hafta sonra tekrar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.