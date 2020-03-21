65 yaş ve üzeri yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaş ve üzeri yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek - Son Dakika

65 yaş ve üzeri yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu gece saat 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üzeri yolcuların uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

65 yaş ve üzeri yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu gece saat 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üzeri yolcuların uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarına sınırlandırma getirmişti. Kararın ardından bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, saat 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üzeri yolcuların uçaklara kabul edilmeyeceğini duyurdu.


"Sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz"


Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "65 yaş ve üstü yolcularımız, siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:48 Kaynak: İHA

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