65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek - Son Dakika

65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi. Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin 'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek - Son Dakika

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