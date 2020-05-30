65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca... - Son Dakika

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca...
65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek.
65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 07:27 Kaynak: AA
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