'65 yaş' yasağı olan çiftin hayvanlarının samanı jandarmadan - Son Dakika

Ali Arslan çifti, yaşları 65'in üzerinde olduğu için koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamadı. Çiftin hayvanlarının saman ihtiyacı, jandarma ekiplerince karşılandı.

Yayıklı köyünde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşları 65'in üzerinde olduğu için dışarı çıkamayan Fatma- Ali Arslan çifti, hayvanlarının samanı bitince jandarmayı aradı. Yardım talebi üzerine çiftin evine giden jandarma ekibi, saman parasını aldıktan sonra Çakırhüyük beldesinden yarım ton saman satın aldı. Askeri araca yüklenen samanı Arslan çiftinin evine getiren jandarma ekibi, kapıda teslim etti. Ali ve eşi Fatma Arslan, başka istekleri olduğunda da her zaman arayabileceklerini söyleyen jandarmalara teşekkür etti.