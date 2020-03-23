65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı - Son Dakika
Son Dakika Yerel 65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı - Son Dakika

65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı

6 saat önce

- 65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

- 65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik görevlisinin vatandaşların yanına gelerek 65 yaş üstü vatandaşlara işlem yapılmayacağını söylemesine rağmen vatandaşlar beklemekten vazgeçmedi.

Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bankaların önünde 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını çekebilmek için sabahın erken saatlerinde kent merkezine inerek bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Zaman zaman görevliler sosyal mesafenin korunması adına kuyruklarda mesafe aralıklarının olmasını istedi.

Banka güvenlik görevlisinin vatandaşların yanına gelerek 65 yaş üstü vatandaşlara işlem yapılmayacağını söylemesine rağmen vatandaşlar beklemekten vazgeçmedi. Yayınlanan genelgede sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 3150 TL para cezası ile iki ay ile iki yıl arasında hapis cezasının olması dahi yaşlıların evden çıkmasına engel olmadı.

65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı

Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:14 Kaynak: İHA

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