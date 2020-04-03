65 yaş yasağına uymayıp, dışarı çıkınca valiye yakalandı - Son Dakika

SİVAS'ta, yaşının 65'in üzerinde olduğunu söyleyen G.Ö., sokakta dolaşırken, denetimde olan Vali Salih Ayhan ile karşılaştı. G.Ö., yaşını öğrenince neden dışarıda olduğunu soran Ayhan'a, "112'ye ulaşamıyorum" dedi. Valinin aradığı 112'ye ise ilk çağrıda ulaşıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkması yasaklanırken, Sivas'ta yaşayan G.Ö., bugün çarşıya çıktı. Bu sırada Atatürk Caddesi üzerinde yoğunluğu denetleyen Vali Salih Ayhan, G.Ö.'yü görünce yaşını sordu. 65 yaşın üzerinde olduğunu söyleyen G.Ö., dışarı neden çıktığını soran Ayhan'a, "112'ye ulaşamıyorum" dedi. Bunun üzerine G.Ö.'den cep telefonunu isteyen Vali Ayhan, evde kalanlara destek hizmeti veren 112'yi aradı ve ilk çağrıda ulaştı. Ayhan'ın "Şimdi sen yakalandın" dediği yaşlı adam, telefonunu alıp, tekrar arama yaptı ve "Yeniden kapandı" dedi. Vali Ayhan, G.Ö.'nün taleplerinin 'Vefa Sosyal Destek' hattına iletilmesi talimatını verdi ve yaşlı adamı evine gönderdi.