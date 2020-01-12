65 yaşında elindeki bastonla Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65 yaşında elindeki bastonla Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Son Dakika

65 yaşında elindeki bastonla Sarıkamış şehitleri için yürüdü

21 dakika önce

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında dağcılar ve kayakçılar tarafından Erzurum'da 3200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesine yürüyüş düzenlendi.

65 yaşında elindeki bastonla Sarıkamış şehitleri için yürüdü, System.String[]

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında dağcılar ve kayakçılar tarafından Erzurum'da 3200 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesine yürüyüş düzenlendi. Elindeki bastonla yürüyüşe katılan 65 yaşındaki Salih Zorlu, "Unutulmak istenen tarihimizi yaşatmak için yürüyorum" dedi.


Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Dağı/nda düzenlenen yürüyüşe 23 yağcı ve 23 kayakçı katıldı. Sporculara Erzurum'un yöresel kıyafetini giyen 65 yaşındaki Salih Zorlu da eşlik etti. Yaşına rağmen elindeki bastonuyla yürüyüşü en önde tamamlayan Zorlu, "Unutulmak istenen tarihimizi yaşatmak için yürüyorum" dedi.


Dünyanın en yüksek pistlerinden birini bünyesinde bulunduran Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmanan sporcular, burada Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı'nı okudu.


Tırmanış öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Palandöken Dağı'nın en alt kısmından Ejder 3200 zirvesine çıkacağız. Ekibimiz de hem dağ kayakçıları hem de normal dağcı ekibimiz olacak. Bugün buradaki herkesle zirveye yapacağımız tırmanışla şehitlerimizi bir kez daha anmış olacağız" dedi. - ERZURUM

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Palandöken DAğı, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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