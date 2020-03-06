65 yaşında üniversite hayalinin peşinde koşuyor - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 65 yaşındaki Başende Diren, üniversite hayalini gerçekleştirmek için sınava hazırlanıyor.

Eski Ömerli Mahallesi'nde mütevazı bir yaşam süren 65 yaşındaki Başende Diren, şu günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezinde üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci. 42 yıl önce hayallerini yarıda bırakmak zorunda kalan Diren, aradan geçen onca yılın ardından yaşamın tüm olumsuzluklarına karşı soyadı gibi 'direniyor?. 20 yaşındayken, 4 yıllık Eskişehir Üniversitesi Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu'nu kazanıp, üniversite öğrenimi için Afyon'a giden Diren, 23 yaşında okulunu yarıda bırakmak zorunda kalarak, evine geri döndü. Başende Diren, kısa bir süre sonra evlendi, 40 yıllık evliliğinden 3 çocuk ve 3 torun sahibi oldu. 65 yıllık yaşamında özellikle kadınlara yönelik faaliyet gösteren birçok dernekte insanlara dokunan Başende Diren'in 42 yıl sonra yolu Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkeziyle kesişti. İşte o yolda, Başende Teyze'nin hayallerine kavuşma hikayesi başladı.

Kurs merkezindeki gençlerle Haziran ayındaki üniversite sınavına hazırlanan Başende Diren, amacının zihnini zinde tutabilmek olduğunu belirtirken, hayalinin de turizm bölümü kazanmak olduğunu söyledi. Hayallerine giden basamakları seneler sonra Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkeziyle tırmanmaya başladığını dile getiren Diren, 'İnsan, yıllar sonra hayata yeniden başlamak veya hayata bir yerden tutunmak istiyor. Bu noktada kendime iyi bir yön seçtiğimi düşünüyorum. Kurs merkezi, belediyenin okumak isteyen gençlere imkan sunduğu çok güzel bir kurum. Kendimi bir aile ortamında hissediyorum. Çocuklar, kurs merkezi idaresi, öğretmenler, hepsi çok sıcak insanlarö diye konuştu. İlk zamanlarda bir babaanne olarak gençler tarafından dışlanacağını düşündüğünü dile getiren Diren, ötekileştirmeyen, birleştirici ve kucaklayıcı bir yaklaşımla karşılaştığından söz ederek,'Herkes büyük bir mutlulukla bana kucak açtı ve bir aile sıcaklığıyla karşıladı. Ben de gençlere iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Başta çekinmiştim. 'Acaba itici mi olur, çocuklar ne der, nasıl tepki gösterir" diye düşündüm. Çünkü ben bir babaanneyim. Torunum var. Ama hiç öyle davranmadılar. Bir babaanne değilim de onların arkadaşıymışım gibi bana kucak açtılar. Sanki onlardan biriymişim ve hep berabermişiz gibi. Şimdi de birlikte eğleniyoruz, ders çalışıyoruz, test çözüyoruz, hepsi bana çok yardımcı oluyorö diye konuştu.

Hem gençlere hem de çevresindekilere, hayallere giden yolda hiçbir zaman geç kalınmadığını gösteren Diren, 'İçinde bulunduğum durumdan çok mutluyum. Sanıyorum tüm öğrenciler ve veliler de çok mutludur. Bir de dershanenin verdiği hizmetler o kadar dolu ki. Düşünebiliyor musunuz, öğrencileri evlerinde ziyaret ediyorlar ve hepsiyle tek tek ilgileniyorlar. Bunu daha önce hiçbir dershanede görmedim. Başkanımıza bu ortamı hazırladığı için çok teşekkür ediyoruzö diye konuştu.