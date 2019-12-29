65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.


Olay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Abalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, önceki gün 65 yaşındaki Abdulvahap Başbuğ, evinin arkasında bulunan bahçede kardeşi tarafından yüzüstü yatar vaziyette ölü bulundu. Kardeşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Başbuğ'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Abdulvahap Başbuğ'un yüzünde darbe veya düşmeye dayalı yara izlerinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Alparslan Türkeş, Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

76 yaşındaki kadın çöken balkonla birlikte düştü
Diyarbakır aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti Irkçı lider Wilders'tan yeni provokasyon! Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenledi

Son Dakika Haberleri
19:26 Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği - Son Dakika Haber
19:20 Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika Haber
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Son Dakika Haber
19:15 Filipinler'deki Ursula Tayfunu'nda ölü sayısı 41'e çıktı - Son Dakika Haber
19:04 Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika Haber
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel arasında önemli görüşme! Bölgesel konular ele alındı - Son Dakika Haber
18:55 İğrenç gerçek ortaya çıktı! 19 yaşındaki zihinsel engelli kızına defalarca fuhuş yaptırttı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 19:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 65 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]