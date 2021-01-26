65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı

26.01.2021 18:42
65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 4 yıl önce eşini kaybeden 65 yaşındaki Ali Güven, eski bir arkadaşının eşinin aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş. tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 4 yıl önce eşini kaybeden 65 yaşındaki Ali Güven, eski bir arkadaşının eşinin aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş. tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldı. Güven, kendisinden 35 bin TL'den fazla para alarak kayıplara karışan Gülay Ş.'nin bulunmasını istiyor.

Menderes Mahallesi'nde ikamet eden Ali Güven (65), 4 yıl önce eşi Münire Güven'i kaybetti. Yalnızlığa alışamayan Güven, yeniden evlenme hayalleri kurmaya başladı. Ancak bu hayaller pahalıya patladı. Güven, bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş. tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldı. Ölen eşinden miras kalan arsanın satışından 35 bin TL elde eden Güven, bu parayla yeni bir yuva kurmak istedi. Bu süreçte, Bayramiç'ten eski bir arkadaşının eşi olan Şengül isimli kadın devreye girdi. Şengül, Güven'e İzmir'in Selçuk ilçesinde Gülay Ş. ile evlenmek isteyip istemediğini sordu. Güven'in olumlu cevap vermesi üzerine tanışma gerçekleşti. Gülay Ş.'nin yanına giden Güven, burada altın ve takı alışverişi yaptı. Altınları, bankada bulunan ve Güven'in yanındaki paraları alan Gülay Ş., 'Evdeki eşyalarımı alıp geleyim sen bekle' diyerek yanından uzaklaştı. Uzun süre olay mahallinde bekleyen Güven dolandırıldığını anladı.

CEBİNDEKİ 100 LİRA İLE EVİNE GERİ DÖNDÜ

Ali Güven cebinde kalan son 100 lira ile Bayramiç'e geri döndü. İlçeye gelen Güven, soluğu savcılıkta aldı. Güven, "Maddi durumum zaten iyi değil. Solunum hastalığı ile mücadele ediyorum. Vefat eden eşimden miras kalan arsayı 35 bin TL'ye sattım. Bu parayla da yeniden evlenme hayali kurdum ama mahvoldum. Gülay Ş.'ye bir türlü ulaşamadım. Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bana evlilik için yardımcı olan kişi de şahit oldu. Bütün param gitti, çok zor durumdayım. 800 TL yoksulluk aylığıyla yaşamaya çalışıyorum. Bir arkadaşımın oturmam için verdiği evde yaşıyorum. Evimin elektriği bile yok. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti. Yalnızlık zor, evleneyim dedim olmadı. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum. Beni bu hale kadının bulunmasını istiyorum" dedi.

(Sedef Topçu/İHA)

Türk Lirası, Ali Güven, Bayramiç, Gülay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı - Son Dakika


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